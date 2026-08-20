Huisdier kan na vakantie nog dagen last hebben van stress

Honden en katten kunnen na een vakantie nog dagen last hebben van stress. Volgens voormalig dierenarts Suzanne Robertson, klantadviseur bij huisdierenverzekeraar Figo Pet, denken veel baasjes ten onrechte dat hun huisdier bij thuiskomst direct weer de oude is.

Vakantiestress is niet altijd makkelijk te herkennen en uit zich bij ieder dier anders. Huisdieren kunnen last krijgen van maag en darmklachten of een verminderde eetlust. Ook kunnen er veranderingen in het gedrag optreden.

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Zo herken je stress bij je huisdier na de vakantie

"Baasjes verwachten dat hun huisdier bij thuiskomst meteen weer de oude is. Maar juist na de vakantie zien we dat dieren tijd nodig hebben om te acclimatiseren. Ze trekken zich terug, zijn schrikkerig, eten en spelen minder of zijn juist opvallend aanhankelijk en druk. Dit is normaal gedrag dat zich uit na een spannende periode," vertelt Robertson.

Volgens Robertson verdwijnen de meeste stressverschijnselen binnen enkele dagen vanzelf. Ze adviseert contact op te nemen met de dierenarts als een huisdier meerdere dagen niet eet, blijft braken, aanhoudende diarree heeft, pijn lijkt te hebben of als het afwijkende gedrag aanhoudt. Ook bij twijfel of de klachten door stress of ziekte komen, is volgens haar een controle raadzaam.

Hond reageert na vakantie tijdelijk minder goed op commando's

Met name honden kunnen na een verblijf in een pension of bij een oppas tijdelijk minder goed reageren op aangeleerde commando's. Volgens Robertson betekent dit niet dat de training verloren is gegaan.

"Stress kost ontzettend veel energie voor een dier. Veel baasjes willen na thuiskomst meteen de draad weer oppakken, maar verwacht niet dat alles direct perfect verloopt. Gun je huisdier juist eerst een paar rustige dagen om in het vertrouwde ritme te komen. Dat is de beste manier om de stress snel te laten verdwijnen," aldus Robertson.