Steeds meer dierenpensions, maar vraag kan niet worden bijgebeend

Het aantal dierenpensions in Nederland is flink gestegen. Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) zijn er nu 1.444 dierenpensions actief, een toename van 25 procent sinds 2019. Vooral in Noord-Brabant (262 pensions), Noord-Holland (243) en Zuid-Holland (230) zijn er veel opvangplekken. Flevoland bungelt onderaan met slechts 36 pensions.

Ondanks de toename in het aantal pensions, blijft het aantal opvangplaatsen krap, vooral in de zomer. Volgens Henk van Houwelingen van Dibevo komt dat omdat mensen vanwege het slechte weer vaak last-minute nog een vakantie naar de zon boeken. "Dan moet je toch je huisdier kwijt. Dat verhoogt de toch al grote druk op de beschikbare plaatsen. We horen vaak van pensionhouders: 'mensen komen op het laatste moment, ik moet zo vaak nee verkopen'. Dat gaat ze aan het hart. Ons advies: zoek eerst ruimte voor je dier en boek dán pas je eigen vakantie."

Meer huisdieren sinds corona

Tijdens de coronapandemie is het aantal huisdieren met ruim 10 procent gestegen. Nu mensen weer vaker naar kantoor gaan, is er een grotere vraag naar dagopvang. Dit zorgt ervoor dat de reguliere vakantieopvang onder druk staat, omdat vaste klanten voorrang krijgen.

Het opschalen van dierenpensions is alleen niet eenvoudig door ingewikkelde vergunningprocedures, aldus Dibevo. "Je hebt een omgevingsvergunning nodig en de procedure daarvoor is weerbarstig," zegt Van Houwelingen. "Geluidsoverlast-procedures kunnen drie tot vier jaar in beslag nemen."