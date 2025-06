Zeker honderd onbevoegden aan het werk bij dierenklinieken

Zeker honderd diergeneeskundigen bij Nederlandse dierenklinieken en -ziekenhuizen van de drie grootste ketens staan niet geregistreerd in het diergeneeskunderegister. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Omroep Brabant. Van onbevoegd bloed afnemen tot opereren: zonder registratie is dit strafbaar.

In Nederland zijn dierenartsen en paraveterinair dierenartsassistenten verplicht zich te registreren in het diergeneeskunderegister. Toch zijn er minstens vier dierenartsen die zonder registratie operaties uitvoerden, medicijnen voorschreven of diagnoses stelden. En ruim honderd dierenartsassistenten voerden zonder geldige registratie medische handelingen uit, zoals bloed afnemen, medicatie meegeven of verdovingen toedienen.

Voor deze overtredingen kunnen gevangenisstraffen tot een jaar of boetes van 25.000 euro worden opgelegd. Toch is in de afgelopen jaren niemand vervolgd.

Geen registratie, toch aan het werk

In verschillende gevallen waarin wel een aanvraag voor registratie werd gedaan, volgde een afwijzing. Toch gingen sommigen daarna gewoon aan het werk. Anderen begonnen wel een aanvraag, maar leverden nooit de juiste papieren in. "Zonder registratie is niet goed te controleren of een dierenarts of paraveterinair over de juiste opleiding en kwalificaties beschikt", zegt Sophie Deleu, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, tegen de NOS.

Volgens Marleen Langen, voorzitter van de belangenvereniging voor paraveterinairen Vedias, speelt dit probleem juist bij kleinere, onafhankelijke praktijken. Zij ontdekte al jaren geleden dat veel paraveterinairen niet geregistreerd stonden. "De grote ketens hebben sindsdien veel stappen gezet", stelt ze.

Veel kleine praktijken geven aan niets te ondernemen. Redenen? De eigenaar of assistente gaat bijna met pensioen, de opleiding is te duur, of men acht de kans klein dat het aan het licht komt of misgaat.

Focus op drie grote ketens

Het onderzoek richtte zich vooral op de drie grote ketens: AniCura, IVC Evidensia en VetPartners. Samen bezitten zij ongeveer een kwart van alle dierenklinieken. Vooral Evidensia kwam eerder al in het nieuws vanwege hoge behandelkosten en personeelstekorten.

De ketens erkennen dat er fouten zijn gemaakt en geven aan inmiddels maatregelen te nemen. Zo zegt AniCura al langer bezig te zijn met het op orde brengen van de registraties. "In 2025 ronden we dit proces af."

In gesprek

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat weten "op korte termijn" met de drie ketens in gesprek te gaan, evenals met de KNMvD. Een woordvoerder meldt dat eerst de situatie in kaart wordt gebracht. Daarna wordt gekeken wat er nodig is om in de toekomst registratieproblemen te voorkomen. Het doel is dat alle ongeregistreerde diergeneeskundigen zich alsnog inschrijven.

De NVWA geeft aan niet op de hoogte te zijn geweest van het probleem. Volgens de toezichthouder is er de afgelopen vijf jaar slechts twee keer melding van gemaakt. De NVWA handhaaft niet actief op registratie en wijst erop dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij werkgevers én werknemers ligt.