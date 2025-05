'Evidensia sluit 24 dierenklinieken na uittocht personeel door onvrede'

De grootste eigenaar van dierenartspraktijken in Nederland, IVC Evidensia, heeft al 24 vestigingen moeten sluiten. Reden: een golf van ontslagen. Honderden medewerkers, van assistenten tot dierenartsen, zijn vertrokken vanwege grote onvrede over het beleid van de commerciële keten. Dat meldt NRC op basis van interne documenten en gesprekken met betrokkenen.

Patricia heeft drie honden die veel zorg nodig hebben. Ze vertelt in bovenstaande video hoe moeilijk het is om de dierenartskosten te betalen.

Medewerkers zouden onder grote druk zijn gezet om meer geld binnen te halen. Zo moesten ze van leidinggevenden verplicht duurdere medicijnen voorschrijven en kregen klanten hogere rekeningen voor simpele handelingen, zoals het uitschrijven van een recept. Volgens NRC werd ook aangedrongen op extra röntgenfoto’s en doorverwijzingen naar dure klinieken binnen het eigen netwerk.

Manier van werken botst met gedragscode

Deze manier van werken botst volgens experts met de ethische gedragscode in de diergeneeskunde. Dierenartsen zouden altijd het belang van het dier voorop moeten stellen, en niet de winst.

De onvrede blijkt al langer te sudderen. "Er is niet één dierenarts blij met hoe het nu gaat", zegt dierenarts Paul Mandigers tegen NRC. Hij is niet de enige: meerdere betrokkenen geven aan dat de commerciële bemoeienis hun werk ernstig beïnvloedt.

Evidensia belooft maatregelen te nemen

In een reactie stelt IVC Evidensia dat het bedrijf inmiddels maatregelen neemt. "We voeren ingrijpende veranderingen door in onze structuur en geven dierenartsen meer inspraak", aldus een woordvoerder. Toch lijkt de schade al groot: het personeelstekort is inmiddels zo ernstig dat tientallen vestigingen zijn gesloten. Vooral in de provincies Noord-Holland en Groningen, waar respectievelijk zeven en zes klinieken al de deuren hebben moeten sluiten.

Vorige maand bleek uit onderzoek van het ministerie van Landbouw al dat de kosten bij de dierenarts de afgelopen jaren flink zijn opgelopen. Vooral de kosten bij spoedgevallen zijn ongekend hoog.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) doet inmiddels onderzoek naar de marktwerking in de dierenzorg. Staatssecretaris Jean Rummenie (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) wil dat de waakhond vooral kijkt naar de machtspositie van ketens. Afhankelijk van de uitkomst worden mogelijk extra maatregelen genomen, samen met het ministerie van Economische Zaken.