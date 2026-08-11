Man die illegaal handelde in zieke puppy's veroordeeld tot taakstraf

Berkan D., een 29-jarige man uit Best, is dinsdag veroordeeld voor de illegale handel van jonge honden. Daarvoor kreeg de man 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 176 dagen.

D. verkocht voornamelijk zieke dwergkeeshondjes met vervalste hondenpaspoorten en neppe vaccinatiestickers. In totaal verkocht de dader veertien jonge honden. Vier daarvan overleden vlak na de verkoop. De man deed zich voor als professionele hondenverkoper en liet het lijken alsof de honden kerngezond waren.

Gedupeerde baasjes André en Tonia Peperzak vertellen in bovenstaande video wat hun hondje is overkomen.

Undercover operatie

In 2022 kwam D's illegale operatie al tegen het licht nadat House of Animals undercover een hond kocht bij de man uit Best. Met behulp van de operatie van de dierenwelzijnsorganisatie kon de politie de man aanhouden. Na zijn vrijlating ging de man opnieuw in de fout en wij hij voor de tweede keer gearresteerd.

D. werd veroordeeld voor oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte en dierenmishandeling en moest een fikse schadevergoeding betalen. Daarnaast mocht de 29-jarige man vijf jaar lang geen honden houden.

D. verkreeg de hondjes via een fokker uit Bulgarije.