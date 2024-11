Na Drenthe en Friesland maakt nu ook Groningen zich klaar voor komst wolf

De provincie Groningen maakt zich op voor een eventuele komst van de wolf. In de omliggende provincies, Drenthe en Friesland, zijn wel wolven gespot. De provincie speelt ook een rol in de Landelijke uitvoeringsagenda wolf. Deze agenda is in het leven geroepen naar aanleiding van confrontaties tussen wolven en mensen of honden.

"Wij vinden het belangrijk om ook in Groningen klaar te zijn voor de wolf", schrijft het college aan Provinciale Staten. De provincie is nauw betrokken bij ontwikkelingen die op landelijk of regionaal niveau spelen. "Wij kunnen leren van provincies of andere partijen met meer ervaring met de wolf, maar ook vinden we het belangrijk om ons eigen geluid naar aard en ervaring te laten horen", schrijft het dagelijks provinciebestuur.

Afweerrasters

Volgens de wet moeten wolven worden beschermd. Er moet ook een schadevergoeding uitgekeerd worden als een wolf bijvoorbeeld schapen of andere dieren heeft aangevallen. Dierhouders in Groningen kunnen na een aanval kosteloos gebruikmaken van een afweerraster. De provincie maakt later duidelijk hoe de voorbereidingen vorm gaan krijgen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP