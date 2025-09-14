Otters in Groningse natuurgebied De Onlanden trekken veel bekijks

Natuurgebied De Onlanden in Groningen is een echte trekpleister voor natuurliefhebbers. Het is namelijk de perfecte plek om otters in het wild te spotten. Eind jaren '80 werd de laatste otter in Nederland gedood en door een herintroductiecampagne is het dier weer helemaal terug.

Ecologen en hobbyfotografen trekken massaal naar het natuurgebied in Groningen: ecologen om de populatie en gezondheid in de gaten te houden, fotografen om het natuurkiekje van hun leven te maken.

Natuurfotograaf Anna Stelloo kan haar geluk niet op. "Het is natuurlijk prachtig dat er een plek is waar je otters in de Nederlandse natuur kan zien", vertelt ze in gesprek met Hart van Nederland. "Het is duidelijk al een hotspot voor hobbyfotografen. Toen ik er afgelopen week was om weer foto's te maken, stonden er tien mensen op een rij om de otters te fotograferen."

Levendig natuurgebied

Jochem Duijts, ecoloog en vrijwilliger van stichting De Onlanden, ziet de populariteit ook toenemen. "De Onlanden was oorspronkelijk een gebied om water op te slaan en overtollig water op te slaan. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot een levendig natuurgebied", aldus Duijts in gesprek met Hart van Nederland. "Omdat er nu niet meer op gejaagd mag worden, leven er vandaag de dag enkele honderden in Nederland. Daardoor komen de otters steeds meer in de buurt van mensen en zijn ze in dit prachtige natuurgebied goed te zien."