Op zoek naar bijzondere ontmoeting? Otters duiken op in Alkmaar

In de grachten van Alkmaar zijn afgelopen vrijdag twee otters gespot. De dieren doken op in de Schelphoekgracht, vlak voor de woning van een verbaasde bewoonster.

De Alkmaarse Martha van der Horst dacht eerst dat er een stuk hout in het water dreef, tot ze zich realiseerde dat het om een otter ging, bevestigt ze telefonisch aan Hart van Nederland. Toen ze haar dochter riep en een filmpje wilde maken, verscheen er zelfs nog een tweede dier. Niet lang daarna verdwenen ze weer uit het zicht. Sindsdien heeft ze ze niet meer gezien.

Onderzoeker Kevin Raatjes van Landschap Noord-Holland zegt bij NH Nieuws dat otters zich steeds verder verspreiden in Noord-Holland. De dieren trokken in 2019 de provincie binnen vanuit de omgeving van Almere en bereikten via Amsterdam nieuwe gebieden. Tijdens de coronaperiode, toen het rustiger was in de natuur, maakten ze een sprong over het IJ. Daarna werd het moeilijker om verder te trekken door de toenemende drukte op wegen en in steden.

Schuw en 's nachts actief

Dat er nu een melding komt uit Alkmaar, zou erop wijzen dat de otters een flinke sprong hebben gemaakt vanuit het gebied rond Volendam en Monnickendam.

Otters zijn normaal gesproken schuw en vooral ’s nachts actief. Wie ze wil spotten, kan het beste in de winter op pad gaan, wanneer de begroeiing minder dicht is. Een nachtelijke wandeling langs een gracht of vaart kan zomaar een bijzondere ontmoeting opleveren.