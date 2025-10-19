Bijna 100 jaar oude hondenvereniging moet weg na 'klacht'

Al bijna 100 jaar zit Hondenschool Roda in het Gelderse Emst, maar een waar jubileum zullen ze waarschijnlijk niet kunnen vieren. Ze moeten van de gemeente namelijk vertrekken omdat ze illegaal op hun plek zitten door nieuwe natuurwetten en een uitspraak van de rechter. Al deze veranderingen waren jaren geleden, maar nu er twee bezwaren binnen zijn gekomen, is het toch echt einde verhaal.

Het is een opvallend verhaal over een bijna 100 jaar oude hondenpolitieschool in Emst. Er zijn volgens de gemeente klachten binnengekomen en na jarenlang gedoogbeleid is het daarom nu klaar. Maar: er zou zijn beloofd dat de gemeente zou helpen met het zoeken naar een nieuwe plek voor de hondenschool. Die is niet gevonden, maar de sluiting moet worden doorgezet.

"Ons huurcontract stopt, zo staat het er nog steeds voor. Eind van het jaar gaat dat gebeuren. We moeten zelf maar een alternatief zoeken, de gemeente helpt ons niet", vertelt voorzitter Jos van 't Erve aan Hart van Nederland. "Ze zeggen nog wel dat ze willen kijken naar een ontheffing, maar daar geloof ik ook niks meer van. Ze bieden geen alternatief."

Gedoogd

De gemeente laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat "de activiteiten van de vereniging op de huidige plek niet zijn toegestaan". "Dat is al vele jaren bekend." De school zou in het Geldersnatuurnetwerk gevestigd zijn, nabij Natura 2000-gebied de Veluwe en binnen het aangewezen stiltegebied.

"Wij hebben de situatie jarenlang gedoogd, tot er vanuit verschillende natuurverenigingen bezwaren kenbaar werden gemaakt tegen het tegenstrijdige gebruik. De bezwaren waren zo duidelijk dat wij daarnaar gehandeld hebben."