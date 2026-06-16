Hartverwarmende redding in Sneek: hondje weer vrij na klemzitten hek

Maandagavond vond er een hartverwarmende redding plaats in Sneek. Brandweermannen hebben hond Teuntje gered dat zichzelf in een onhandige positie had gemanoeuvreerd.

Een oplettende buurman zag dat Teuntje met haar kop vastzat in een hek. Hij probeerde de hond te bevrijden door het hek los te zagen met een ijzerzaag. Dat was helaas geen succes. Uiteindelijk wisten de brandweermannen haar te bevrijden door het hek kapot te knippen.

Zien hoe Teuntje werd bevrijd? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.