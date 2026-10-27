Dierenopvangen zien uitzonderlijk veel kittens: 'Onze hokken zitten helemaal vol'

Dierenopvangen hebben het dit jaar uitzonderlijk druk met kittens. Bij dierenopvang 't Heerveld in het Friese Luinjeberd zitten de hokken helemaal vol. De opvang heeft dit jaar al bijna 180 kittens binnengekregen. Volgens Stichting Zwerfkatten Nederland zorgt onder meer het zachte weer ervoor dat veel meer jonge katten overleven.

"Onze hokken zitten helemaal vol. We hebben dit jaar al tegen de 180 kittens opgevangen en voor een kleinschalige opvang als de onze is dat extreem veel", vertelt Richella Wardenier van dierenopvang 't Heerveld. "Het blijft maar doorgaan, er zijn net weer twee nieuwe kittens binnengekomen."

Veel dieren kampen met gezondheidsproblemen, zoals wormen en vlooien. De opvang probeert de kittens gezond te maken en een nieuw thuis voor ze te vinden.

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Weer speelt belangrijke rol

Volgens Carien Radstake van Stichting Zwerfkatten Nederland spelen weersomstandigheden een belangrijke rol. "We hebben dit jaar een uitzonderlijk druk kittenjaar. Dat heeft voor een groot deel te maken met het weer en het veranderende klimaat.

Door de zachte winter en het droge voorjaar hebben veel meer kittens het overleefd." Ook worden nog altijd drachtige poezen aangetroffen. Landelijk ving de Dierenbescherming vorig jaar ruim 4.000 kittens op, zelfstandige asielen niet meegerekend.

Zwerfkatten castreren in plaats van afschieten

De problemen met zwerfkatten staan woensdag ook op de politieke agenda in Friesland. Provinciale Staten krijgen dan de motie Kat in 't bakkie voorgelegd, waarin wordt gepleit voor een driejarige proef met het vangen, castreren en terugplaatsen van verwilderde katten.

Dat moet een alternatief bieden voor het afschieten van katten om weidevogels te beschermen. Dierenwelzijnsorganisaties verzamelden eerder ruim 80.000 handtekeningen tegen het afschieten.

Richella roept katteneigenaren op hun dieren te laten castreren of steriliseren om nieuwe nesten te voorkomen.