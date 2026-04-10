ZIEN: Verdwaalde baby-otter gevonden bij woning in Hallum

Bij een woning aan het water in Hallum (Friesland) is vrijdagochtend een baby-otter gevonden. Bewoners sloegen alarm nadat ze urenlang gekrijs hoorden, maar niet konden ontdekken waar het geluid vandaan kwam. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Rond 09.00 uur kwam de dierenambulance ter plekke. Na een zoektocht werd het dier uiteindelijk onder een steiger aangetroffen. In de omgeving waren geen andere otters te zien, waardoor het erop lijkt dat het jonge dier zijn moeder kwijt is geraakt.

Opvang

De baby-otter, die naar verwachting nog geen twee maanden oud is, is meegenomen door de dierenambulance. Het dier is eerst overgebracht naar de Fugelspits in Moddergat, waar het eten kreeg en tot rust kon komen.

Later zal de jonge otter naar de Fugelhelling in Drachten worden gebracht. Daar krijgt het dier langere tijd verzorging. Otters zijn namelijk lang afhankelijk van hun moeder, waardoor intensieve opvang nodig is voordat ze weer zelfstandig in de natuur kunnen leven.