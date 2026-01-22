Zeldzame beverrat gevangen bij Elahuizen: pas de vijfde in meer dan 50 jaar

Het Friese waterschap heeft bij Elahuizen een uitzonderlijke vangst gedaan: een beverrat van meer dan een meter lang. Na de vangst is het dier volgens protocol doodgeschoten. Dat het dier zo wordt gezien is bijzonder, omdat dit nog maar de vijfde in de afgelopen vijftig jaar is.

Simon Dijkstra was een van de vangers. “Ik werk al sinds 2008 bij het waterschap, maar ik had nog nooit eerder sporen van een beverrat gezien. Dat maakt deze vangst extra bijzonder,” vertelt hij aan Omroep Fryslân. Hij woog 10 kilo en was 107 centimeter groot.

Appels en een kooi

Met behulp van een natuurfotograaf kwamen zij het dier op het spoor, die hem had zien zwemmen. Een paar dagen later stond hij op de kiek en kwam de foto bij de boswachter terecht. Maar, of het daadwerkelijk ging om een beverrat was nog even onduidelijk.

De beverrat voor de kooi:

De grote en zware beverrat op zoek naar de appel bovenop de kooi

De boswachter besloot daarop een wildcamera te plaatsen, met wat appels erbij om het dier te lokken. Toen het dier eenmaal in beeld kwam, was het zeker: dit is een beverrat, de vijfde sinds 1974 in Friesland. Op dezelfde manier bleef het dier gelokt worden, maar nu met een kooi bij de appels. Na een paar dagen at het dier het fruit in de kooi op en sloeg het luik dicht.