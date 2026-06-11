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Ameland geplaagd door rivierkreeftjes: waterschap probeert er vanaf te komen

Dieren

Vandaag, 14:02

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De strijd tegen de rode Amerikaanse rivierkreeft is ook in Ameland begonnen. In een polder op het eiland zijn eerder al enkele exemplaren gevonden. Wetterskip Fryslân zet daarom op tien plekken in het water kleine fuiken uit om de dieren te vangen.

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Volgens een woordvoerster van het Friese waterschap is de rivierkreeft waarschijnlijk via menselijk handelen op Ameland terechtgekomen. Of de dieren zich hebben verspreid en ook op andere Waddeneilanden in het werkgebied van het waterschap is nog onbekend.

Rivierkreeften zijn niet alleen in Friesland een probleem. In de bovenstaande video zie je hoe het Hoogheemraadschap van Delfland de rivierkreeft aanpakt en legt directeur van Stichting Zuid-Hollands Landschap Jos Bisschops uit waarom hij de petitie zo belangrijk vindt.

Eerder deze maand heeft stichting Het Zuid-Hollands Landschap ook een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. De stichting maakt zich grote zorgen over de overlast van de Amerikaanse rivierkreeft. Het Hoogheemraadschap van Delfland is recent begonnen met een miljoenen project om de dieren op grote schaal te vangen.

Gevolgen voor de natuur

Rivierkreeften tasten de natuur aan. De kreeften eten namelijk waterplanten en andere diertjes, ze graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit in sloten aan. De dieren verspreiden zich razendsnel.

Daarom onderzoekt Wetterskip Fryslân waar op Ameland de rivierkreeften precies zitten, zodat het maatregelen kan nemen "om verdere verspreiding te voorkomen" en de natuur op het Waddeneiland te beschermen.

Door Redactie Hart van Nederland

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