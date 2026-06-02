Tienduizenden mensen tekenen petitie voor landelijke aanpak rivierkreeft

Beleid

Vandaag, 15:47

Het Zuid-Hollands Landschap heeft dinsdag een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. De stichting maakt zich grote zorgen over de overlast van de Amerikaanse rivierkreeft. Het dier vermenigvuldigt zich volgens de stichting snel en veroorzaakt grote schade aan sloten, oevers en rivieren.

De petitie is volgens het Zuid-Hollands Landschap door bijna 35.000 mensen ondertekend. Met de actie wil de organisatie een landelijke aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft afdwingen.

Zelf actie ondernomen

Een van de ondertekenaars van de petitie is het Hoogheemraadschap Delfland. Het waterschap heeft echter geen geduld om te wachten op maatregelen vanuit de landelijke politiek. Daarom is het zelf al begonnen met het wegvissen van rivierkreeften.

Volgens het hoogheemraadschap wordt er al heel lang gesproken over een aanpak van de rivierkreeft, maar gebeurt er steeds niets. "Dan doen wij het zelf maar", vertelt een woordvoerder aan Hart van Nederland.

Delfland dringt al langer aan op actie vanuit Den Haag. Vorig jaar dreigde het hoogheemraadschap zelfs naar de rechter te stappen als het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) geen maatregelen zou nemen. Volgens het ministerie gaat het om een gedeelde verantwoordelijkheid.

In de bovenstaande video zie je hoe het Hoogheemraadschap van Delfland de rivierkreeft aanpakt en legt directeur van Stichting Zuid-Hollands Landschap Jos Bisschops uit waarom hij de petitie zo belangrijk vindt.

Door Redactie Hart van Nederland

