Welke viervoeter heeft de beste neus? Politie zoekt talent tijdens NK

De beste speurhonden van Nederland nemen het vandaag tegen elkaar op tijdens het allereerste Nederlands Kampioenschap Detectie in Limburg. Acht topteams, bestaande uit een hond en een begeleider, laten hun speurkwaliteiten zien. En niet alleen de wedstrijdjury kijkt gespannen toe – ook de politie is aanwezig om talentvolle viervoeters te scouten voor écht speurwerk.

Speurhonden worden ingezet om geuren op te sporen die voor mensen niet waarneembaar zijn. Ze helpen de politie bij het vinden van explosieven, drugs, bloed en zelfs sperma. Ook bij rampen, zoals explosies of instortingen, zijn deze honden onmisbaar. Hun reukvermogen is zo verfijnd dat ze in enkele seconden een geur kunnen identificeren en de bron kunnen aanwijzen.

Wat staat er op het programma?

De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen. Eerst moeten de honden in een geurcarrousel drie keer een geur herkennen en verwijzen. Daarna volgt een binnen- en buitenzoeking, waarbij ze opnieuw meerdere verborgen geurpreparaten moeten vinden. Volgens organisator Fred van Strien is dit een historische wedstrijd: "Detectie is een onderdeel van de hondensport, maar dit is de eerste keer dat het in wedstrijdvorm wordt georganiseerd."

De politie kijkt mee of er talentvolle honden tussen zitten die mogelijk geschikt zijn voor professioneel speurwerk. Aad Vertijnen, een oud-instructeur die speurhonden trainde voor de politie, doet mee puur voor de sport. "Ik heb honden opgeleid die later bij grote zoekacties zijn ingezet, maar zelf zocht ik nooit mee," vertelt hij.

Honden als cruciale hulp voor politie en reddingsteams

Bij het trainen van speurhonden wordt hun natuurlijke reukvermogen optimaal benut. De politie kiest alleen honden die een sterke 'buitdrift' hebben: een aangeboren motivatie om geuren te vinden. Tijdens de opleiding leren ze specifieke geuren herkennen en aangeven. Dit gebeurt door middel van beloningen, zoals speeltjes of brokjes.

Of er deze keer nieuwe politiehonden worden ontdekt, zal moeten blijken. Maar één ding is zeker: de strijd om de titel belooft spannend te worden.