Drukte van jewelste: zo wordt de schimmel van de Sint voorbereid op de intocht

Hordes mensen, schreeuwende kinderen, harde muziek en pepernoten die door de lucht vliegen. Een sinterklaasintocht is voor mensen al een drukte van jewelste, laat staan wat dit bij dieren doet. Toch loopt er bij de meeste intochten altijd één welbekende viervoeter mee: Ozosnel. Maar hoe zorgt de Sint er nou voor dat zijn trouwe ros rustig blijft? Nou, dát komt door de trainingen van Jelmer Pauel uit Nootdorp.

Jelmer is al weken bezig om schimmels en hulpsinterklazen voor te bereiden op de sinterklaasintochten. Hij verhuurt vijf dieren en ieder jaar heeft hij tientallen boekingen, laat hij weten aan Hart van Nederland. De dieren moeten goed bestemd zijn tegen prikkels, maar dat pakt Jelmer slim aan.

"Een training begin je rustig. Eerst neem je een paard mee naar bijvoorbeeld de bouwmarkt. Daarna ga je naar een basisschool en daarna een winkelcentrum. Iedere keer kijk je dan of het rustig blijft, tot het gewoon goed gaat", zegt hij. "Soms laten we ook een Pietenband komen om herrie te maken. Ik heb ook wel eens paarden meegegeven aan het leger voor de oefeningen op het strand voor Prinsjesdag."

Hoe een schimmel precies wordt voorbereid op een sinterklaasintocht, zie je in bovenstaande video.