Wolf in Ruinen was vermoedelijk op doortocht, school dinsdag weer open

In Ruinen was het maandag hét gesprek van de dag: een wolf die vlak bij basisschool 't Oelebröd werd gezien. De school bleef uit voorzorg gesloten. De provincie Drenthe en de gemeente De Wolden houden de komende tijd in de gaten of de wolf opnieuw in de buurt opduikt.

De wolf werd maandagochtend gespot op enkele honderden meters van het schoolplein. Medewerkers van de provincie zijn daarna het gebied ingegaan, maar hebben het dier niet meer aangetroffen.

Veiligheid staat voorop

Uit voorzorg bleef de school maandag dicht. Volgens de provincie staat de veiligheid van kinderen, ouders en medewerkers altijd voorop. Tegelijk gaat men ervan uit dat het om een passerende wolf gaat. "Tot nu toe is geen sprake van toenadering richting mensen", laat de provincie weten. Wolven kunnen zich volgens de provincie soms ook door of langs bebouwd gebied verplaatsen.

Het besluit kan bij ouders en inwoners van het dorp rekenen op begrip, al werd de kans op gevaar klein geschat. "Ik zag het al als een incident. Hij is langsgelopen en hij is weer weg", zegt een man tegen Hart van Nederland. Een andere vrouw denkt dat de wolf juist afstand zou houden van de school. "De wolf komt niet op herrie af. Geen drukte. Dus ik denk dat-ie wel op afstand was gebleven."

Jong op doortocht

Ecoloog Hans Dekker, die door de provincie is gevraagd om mee te kijken, heeft de wolf zelf niet gezien, maar wijst op de wolvenroedels in Drenthe. Volgens hem zijn er meerdere vaste gebieden waar wolven in gezinsverband leven. De dichtstbijzijnde roedel zit vermoedelijk in het Dwingelderveld. Wolven krijgen jongen en als die groot genoeg zijn, trekken ze weg om een eigen leefgebied te zoeken. Dekker denkt dat het hier waarschijnlijk gaat om zo'n relatief jonge wolf die op doortocht was.

De school gaat dinsdag gewoon weer open.