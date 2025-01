Tussenstand Nationale Tuinvogeltelling: dit zijn tot nu toe de meest getelde vogels

Ruim 90.000 mensen hebben tot zondagavond 17.30 uur meer dan 1,2 miljoen vogels waargenomen in tuinen en op balkons door heel Nederland. In de tussenstand op dag drie van de Nationale Tuinvogeltelling staat de huismus met 216.973 waarnemingen "zoals gebruikelijk" bovenaan de lijst. De merel schopt het dit jaar tot de vijfde plek.

Stadsbeiaardiers speelden dit weekend bekende vogelliedjes om aandacht te vragen voor de achteruitgang van stadsvogels (zie bovenstaande video).

"De huismus leeft vaak in groepjes van zeven. Hoewel ze hoog blijven scoren, is het aantal huismussen in de afgelopen decennia meer dan gehalveerd", zegt Timo Roeke van Vogelbescherming Nederland. "Door onze tuinen vogelvriendelijker in te richten met biologische inheemse beplanting, kunnen we bijdragen aan hun leefomgeving." Op nummer twee volgt de koolmees (154.846) en de pimpelmees staat met 105.576 waarnemingen op de derde plek.

De merel werd tot nu toe ruim 78.000 keer geteld. Ooit had de vogel een vaste plek in de top 3, maar de populatie werd zwaar getroffen door een uitbraak van het usutuvirus. "Hoewel er tekenen van herstel zijn, lijkt de populatie er nog niet helemaal bovenop", aldus de Vogelbescherming. In de top tien staan verder vogels als de kauw, de houtduif en het roodborstje.

Tussenstand top 10 meest getelde vogels Huismus (219.927 keer geteld) Koolmees (156.882 keer geteld) Pimpelpees (106.986 keer geteld) Kauw (90.908 keer geteld) Merel (79.804 keer geteld) Vink (74.049 keer geteld) Houtduif (62.497 keer geteld) Ekster (60.051 keer geteld) Turkse tortel (52.220 keer geteld) Roodborst (48.206 keer geteld)

Bijzondere waarnemingen

Bijzondere waarnemingen zijn er dit jaar ook. Zo werden onder andere een kruisbek, twaalf pestvogels, tien waterrallen en drieënzeventig grote gele kwikstaarten gemeld. Ook werden er vijf soorten spechten en vier soorten uilen gezien. Verder werden dit jaar weer zwartkoppen en tjiftjaffen doorgegeven. Deze vogels verblijven normaal gesproken in deze tijd in het zuiden, maar overwinteren steeds vaker in Nederland.

Tuinvogeltellers kunnen hun bevindingen nog tot maandag 12.00 uur doorgeven op de website van de Vogelbescherming.

