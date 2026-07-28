Na Zwitserland ook in Nederland een boete voor hondenplas? 'Ik snap het wel'

Dat je de drollen van je hond moet opruimen (al doet niet iedereen dat) is vanzelfsprekend. Maar in Zwitserland gaan ze een stap verder. Het plaatsje Chiasso gaat viervoetereigenaren die de plas van hun hond niet naspoelen met water, beboeten. Zou dat in Nederland ook een goed idee zijn?

In de Zwitserse gemeente is de overlast door hondenurine volgens de gemeente groot. Ook zou het straatmeubilair beschadigd raken door de zure urine. Om dat aan te pakken, wordt een nieuwe maatregel ingevoerd. Pakt de politie je de eerste keer? Dan krijg je een waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt een boete van omgerekend ongeveer 100 euro. De zuidelijk gelegen plaats telt zo'n 500 honden.

Hondenurine beschadigt straatmeubilair

Hier in Nederland kennen we zo'n maatregel nog niet. Maar zou het een goed idee zijn? Hondenspecialist Arnoud Busscher uit Almere snapt de Zwitsers ergens wel. "Kijk maar naar lantaarnpalen, ook hier in Nederland. De onderste 30 centimeter is vaak verkleurd en je ziet de beschadigingen. Sommige gemeenten mopperen er ook over. Maar het argument van stank zie ik niet zo. Hondenurine ruikt helemaal niet zo. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ongecastreerde katten, die stinken veel erger."