Na Zwitserland ook in Nederland een boete voor hondenplas? 'Ik snap het wel'

Dieren
Vandaag, 16:56
Dat je de drollen van je hond moet opruimen (al doet niet iedereen dat) is vanzelfsprekend. Maar in Zwitserland gaan ze een stap verder. Het plaatsje Chiasso gaat viervoetereigenaren die de plas van hun hond niet naspoelen met water, beboeten. Zou dat in Nederland ook een goed idee zijn?
In de Zwitserse gemeente is de overlast door hondenurine volgens de gemeente groot. Ook zou het straatmeubilair beschadigd raken door de zure urine. Om dat aan te pakken, wordt een nieuwe maatregel ingevoerd. Pakt de politie je de eerste keer? Dan krijg je een waarschuwing. Bij een tweede overtreding volgt een boete van omgerekend ongeveer 100 euro. De zuidelijk gelegen plaats telt zo'n 500 honden.
Hier in Nederland kennen we zo'n maatregel nog niet. Maar zou het een goed idee zijn? Hondenspecialist Arnoud Busscher uit Almere snapt de Zwitsers ergens wel. "Kijk maar naar lantaarnpalen, ook hier in Nederland. De onderste 30 centimeter is vaak verkleurd en je ziet de beschadigingen. Sommige gemeenten mopperen er ook over. Maar het argument van stank zie ik niet zo. Hondenurine ruikt helemaal niet zo. In tegenstelling tot bijvoorbeeld ongecastreerde katten, die stinken veel erger."
Hondendrollen opruimen, dat vinden we een goed idee. Maar urine? We hebben die vraag voorgelegd aan de deelnemers van het Hart van Nederland-panel. En wat blijkt?
De helft van de deelnemers vindt dat ook in Nederland een spoelplicht voor hondenurine moet komen, waarbij overtreders een boete kunnen krijgen. Van hen ziet 24 procent zo'n plicht het liefst overal in Nederland. Nog eens 26 procent wil die alleen in drukke winkelstraten of binnensteden. Bijna de helft van de mensen (47 procent) is tegen een spoelplicht. Drie procent heeft geen mening.
Onder hondenbezitters zegt 45 procent zich aan een spoelplicht te houden. Nog eens 18 procent zegt dat alleen te doen als er streng wordt gecontroleerd. Ruim een derde (35 procent) zegt zich er niet aan te zullen houden. Twee procent weet het niet.
Uit het panelonderzoek blijkt ook waar mensen zich het meest aan ergeren als het gaat om honden op straat. Deelnemers konden hierbij maximaal twee antwoorden geven. Met afstand op nummer één staat hondenpoep die niet wordt opgeruimd (70 procent).
Daarna volgen baasjes die hun hond niet onder controle hebben (48 procent), loslopende honden (19 procent), honden die tegen gevels en andere objecten plassen (14 procent), blaffende honden (9 procent) en honden die tegen mensen opspringen (7 procent).