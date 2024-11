Basje (47), oudste ezel van Nederland, overleden: 'Steeds meer kwaaltjes'

De oudste ezel van Nederland is maandag overleden. Dat laat Speelpark de Splinter dinsdag op Facebook weten. Ezel Basje werd ruim 47 jaar oud, waarvan hij zo'n 25 jaar in het park heeft gewoond. De oude ezel had steeds meer last van zijn voeten en zijn lijf, om die reden heeft het park ervoor gekozen om Basje in te laten slapen.

"We hebben er alles aan gedaan om Basje zo lang mogelijk blij en gezond te houden. De winters waren het moeilijkst, maar met goede zorg en bakken liefde kwam hij er steeds weer goed doorheen", meldt de kinderboerderij. De 'opa', zoals het park Basje noemt, had steeds meer ongemakken. Ze merkten op dat het lopen en staan steeds moeilijker werd voor hem. Samen met de betrokken dierenartsen heeft het park uit liefde voor Basje besloten om hem in te laten slapen.

Ezels kunnen op verschillende manieren medisch geholpen worden. Ze kunnen zelfs pacemakers krijgen. In de video hierboven is ezel Dio te zien voor en na het krijgen van een pacemaker.

Groepsdieren

De ezel die samen met Basje in het park verbleef wordt verplaatst naar een andere plek. "Ezels zijn groepsdieren, dus toen Basjes vorige vriendje Doeke overleed, hebben we Anja verwelkomd als nieuw maatje voor Basje", licht het park toe. Voorlopig weten ze nog niet wie de nieuwe bewoners worden van de ezelstal. "Voor nu gedenken wij eerst onze lieve Bas."