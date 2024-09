Ontsnapte ezels zetten boel op stelten, rennen dwars door verkeer

Twee ezels zijn maandagochtend uit hun tijdelijke verblijf ontsnapt in Dierenweide het Stadspark in Lelystad. De nieuwsgierige ezels, Wendy en Jannes, besloten op avontuur te gaan en kwamen op de openbare weg terecht.

Automobilisten die maandagochtend op de Houtrib- en Parkdreef reden keken hun ogen uit toen zij opeens twee ezels op de weg zagen lopen, meldt Omroep Flevoland. Wendy en Jannes waren aan de wandel gegaan, doordat het hek van hun tijdelijke verblijf niet goed was afgesloten.

Terug naar hun oude stek

De ezels probeerden eerst terug te keren naar hun vaste verblijf, maar konden hier niet naar binnen vanwege lopende werkzaamheden. Via de parkeerplaats kwamen ze uiteindelijk op de weg terecht.

Zowel de politie als medewerkers van Dierenweiden deden hun best om de dieren te vangen. Dit bleek moeilijker dan gedacht, omdat de ezels geen halster droegen. Uiteindelijk slaagde een omstander erin om ze te vangen. Toevallig had zij een halster bij zich, aangezien ze net bij haar eigen paard was geweest.

Niet ongevaarlijk

De ontsnappingsactie was niet geheel ongevaarlijk. De dieren zorgden voor een ontstopping waarbij twee auto's op elkaar botste. De politie kwam ter plaatse om de schade met de bestuurders af te handelen. Zelf kwamen de ezels er zonder verwondingen vanaf.

Volgens Pauline Kunst, voorzitter van de stichting Dierenweiden, zal er nu beter op worden gelet dat de hekken goed worden afgesloten, zodat de ezels voorlopig niet opnieuw de benen nemen. Hopelijk heeft Kunst gelijk, want zoals het gezegde luidt: een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen.