Baasje waarschuwt na cementdrama met kat Pelle: 'Dit kan iedereen gebeuren'

Het gaat steeds beter met kat Pelle, die afgelopen woensdag volledig onder het cement belandde. Dat vertelt baasje Merle dinsdagavond aan Hart van Nederland. Hoewel het voor Pelle goed afliep en hij nu herstelt van zijn beschadigde ogen, waarschuwt Merle andere katteneigenaren voor de gevaren.

De schrik zat er bij Merle goed in toen zij vorige week een medewerker van de dierenambulance aan de lijn kreeg. "Wij zijn op dit moment bij Pelle; hij zit volledig onder het cement", klonk het aan de andere kant van de lijn. Pelle werd direct naar een dierenarts gebracht. Het cement was gelukkig nog nat, waardoor Pelle schoongespoeld kon worden. Later moest de viervoeter aansterken.

"Pelle was onderkoeld door het cement. Hij heeft een half uur in een zuurstofkooi moeten liggen, zodat hij kon opwarmen. Na een nachtje in de kliniek te hebben doorgebracht, kon ik hem de volgende dag weer mee naar huis nemen", vertelt Merle dinsdagavond aan Hart van Nederland.

Oplettende vrouw

Inmiddels zit Pelle weer trouw naast haar op de bank. "Hij is gechipt, dus de medewerkers van de dierenambulance konden mij snel bereiken. Dat was heel fijn."

Toch trekt ze ook een les uit de gebeurtenis: "Ik wil benadrukken dat het een ongeluk was. Pelle is ergens ingelopen of gevallen, enorme pech. Maar ik wil kattenbaasjes waarschuwen dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Het is goed afgelopen omdat een oplettende vrouw Pelle zag liggen en de dierenambulance belde. Ik weet niet wie zij is, maar wil haar enorm bedanken voor haar oplettendheid."

De komende weken blijft Pelle binnen, zodat hij verder kan aansterken. Al valt dat niet mee, laat baasje Merle weten. "Pelle staat letterlijk en figuurlijk te trappelen omdat hij heel graag weer naar buiten wil."