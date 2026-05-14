Zwartsluis blijft strijden voor kolksluis: ‘Halve brug is geen brug’

Hij is weer open: de sluis in Zwartsluis. Maar wel voor even voor alleen de sleepbootdagen. Rijkswaterstaat gooide de sluis dicht vanwege de slechte staat, tot woede van de inwoners. Zij gingen zelf aan de slag om de sluis op te knappen in de hoop dat hij weer open zou gaan. Nu is de sluis tijdens de sleepbootdagen wel weer even open, tot opluchting van de inwoners.

“Het probleem is dat de kolksluis nu open is, maar maandag gaat hij weer dicht. Dat is echt een probleem voor Zwartsluis,” vertelt Jeroen van Hasselt tegenover Hart van Nederland. “De kleine bootjes moeten rondvaren door de Meppelerdiepsluis. Dat is gevaarlijk, want daar varen ook grote schepen. Twee weken geleden was het vakantie en kinderen gingen met een klein rubberbootje voor een schip langs, met alle risico’s van dien.”

‘Halve brug is geen brug’

Daarom begonnen inwoners zelf met het verven van de brug. “We hebben met een schildersbedrijf de brug opgeknapt. We zitten nu op 1275 uur. We kregen de blauwe verf gesponsord door een bedrijf. We zijn 65 duizend euro verder. De ondernemers hebben dat allemaal gesponsord.”

Maar van Rijkswaterstaat en de provincie mogen ze niet verder met het opknappen van de brug: “Ze zeggen: ‘Veiligheid boven alles.’ Terwijl we met een hoogwerker in de nachtelijke uren werken en ons best doen om zo veilig mogelijk te werken", vertelt Jeroen. "Nu is de brug maar voor de helft geschilderd. Iedereen heeft het er nu over, dus aan de andere kant is het ook wel mooi dat het niet af is. Zo komt het op de kaart dat de provincie en Rijkswaterstaat falen.”

De sluis gaat aankomende dinsdag wel weer dicht. Hoe het dan verder gaat, is niet duidelijk.

