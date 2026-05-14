Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Zwartsluis blijft strijden voor kolksluis: ‘Halve brug is geen brug’

Verkeer

Vandaag, 17:28

Link gekopieerd

Hij is weer open: de sluis in Zwartsluis. Maar wel voor even voor alleen de sleepbootdagen. Rijkswaterstaat gooide de sluis dicht vanwege de slechte staat, tot woede van de inwoners. Zij gingen zelf aan de slag om de sluis op te knappen in de hoop dat hij weer open zou gaan. Nu is de sluis tijdens de sleepbootdagen wel weer even open, tot opluchting van de inwoners.

“Het probleem is dat de kolksluis nu open is, maar maandag gaat hij weer dicht. Dat is echt een probleem voor Zwartsluis,” vertelt Jeroen van Hasselt tegenover Hart van Nederland. “De kleine bootjes moeten rondvaren door de Meppelerdiepsluis. Dat is gevaarlijk, want daar varen ook grote schepen. Twee weken geleden was het vakantie en kinderen gingen met een klein rubberbootje voor een schip langs, met alle risico’s van dien.”

‘Halve brug is geen brug’

Daarom begonnen inwoners zelf met het verven van de brug. “We hebben met een schildersbedrijf de brug opgeknapt. We zitten nu op 1275 uur. We kregen de blauwe verf gesponsord door een bedrijf. We zijn 65 duizend euro verder. De ondernemers hebben dat allemaal gesponsord.”

Maar van Rijkswaterstaat en de provincie mogen ze niet verder met het opknappen van de brug: “Ze zeggen: ‘Veiligheid boven alles.’ Terwijl we met een hoogwerker in de nachtelijke uren werken en ons best doen om zo veilig mogelijk te werken", vertelt Jeroen. "Nu is de brug maar voor de helft geschilderd. Iedereen heeft het er nu over, dus aan de andere kant is het ook wel mooi dat het niet af is. Zo komt het op de kaart dat de provincie en Rijkswaterstaat falen.”

De sluis gaat aankomende dinsdag wel weer dicht. Hoe het dan verder gaat, is niet duidelijk.

Ben je benieuwd hoe het eraan toegaat tijdens de sleepbootdagen? In de bovenstaande video zie je de beelden van de sleepbootdagen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Sluis plots dicht, dorp in de knel: 'Besluit is regelrechte ramp'
Sluis plots dicht, dorp in de knel: 'Besluit is regelrechte ramp'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.