Sluis plots dicht, dorp in de knel: 'Besluit is regelrechte ramp'

De plotselinge sluiting van de Grote Kolksluis in Zwartsluis (Overijssel) zorgt voor grote problemen bij ondernemers, bewoners en verenigingen in het dorp. Zij vrezen dat de populaire havenplaats minder bezoekers trekt omdat de recreatievaart straks Zwartsluis voorbij vaart.

De verbijstering in het dorp is groot. Horecaondernemers en andere lokale bedrijven zien door de sluiting van de sluis hun inkomsten in gevaar komen, terwijl ze juist geïnvesteerd hebben in het nieuwe vaarseizoen. Daarnaast waarschuwen watersportorganisaties voor onveilige situaties doordat recreatie- en beroepsvaart nu samenkomen bij een andere sluis. Omwonenden maken zich zorgen om het stilstaande water, wat kan leiden tot stank en een minder aantrekkelijke leefomgeving.

De bewoners en ondernemers eisen daarom dat Rijkswaterstaat de sluis zo snel mogelijk heropent, zodat de schade voor het dorp beperkt blijft. Rijkswaterstaat laat in een reactie weten dat ze begrijpen dat de sluiting emoties oproept, maar vanwege de slechte staat kan de veiligheid en betrouwbaarheid van de sluis niet meer gegarandeerd worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de sluis gerenoveerd kan worden, waardoor de sluisdeuren voorlopig voorgoed gesloten blijven.

Teleurstelling

De gemeente Zwartewaterland was ook verrast en teleurgesteld over de sluiting. "Dat dit besluit nu zo abrupt en zonder werkelijk overleg met de gemeenschap is genomen, is voor het college onacceptabel."

Omwonenden en ondernemers in Zwartsluis leggen zich niet zomaar neer bij de sluiting. Ze nemen het heft in eigen hand en starten zelf met de renovatie van de sluis.