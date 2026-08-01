Topdrukte deze zwarte zaterdag: hier worden de langste files verwacht

Vakantiegangers moeten dit weekend rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Volgens de ANWB wordt het topdrukte op de Europese wegen tijdens zwarte zaterdag. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen de wachttijden flink oplopen.

De ANWB adviseert vakantiegangers zaterdag niet te vroeg te vertrekken. Door iets later op pad te gaan, is de kans groter dat de grootste files al zijn opgelost.

Hier wordt de meeste drukte verwacht

In Frankrijk ontstaan de langste files op de Route du Soleil. Vooral op de A7 tussen Lyon en Orange en op de A9 richting de Spaanse grens moeten automobilisten rekening houden met veel vertraging.

In Duitsland zorgen vooral wegwerkzaamheden voor oponthoud. Op zaterdagochtend worden files verwacht rond Frankfurt, Hamburg en ten zuiden van München. Ook zondagmiddag wordt het druk door vakantiegangers die terug naar huis reizen.

In Oostenrijk is de Fernpas (B179) het grootste knelpunt. Daar komt zaterdagochtend ook nog een tijdelijke afsluiting bij vanwege een demonstratie tussen Fuessen/Reute en Nassereith.

Ook de Gotthardtunnel in Zwitserland blijft een bekende flessenhals. Vooral zaterdagochtend lopen de wachttijden daar in beide richtingen flink op. Reizigers naar Italië moeten daarnaast rekening houden met uren vertraging op de Brennerpas.

Let ook op bosbranden en flitscontroles

De ANWB wijst vakantiegangers erop dat op meerdere plekken in Zuid-Europa bosbranden woeden. Daardoor kunnen wegen tijdelijk worden afgesloten. Het advies is daarom om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te controleren en aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Wie volgende week met de auto door Europa reist, moet bovendien rekening houden met extra snelheidscontroles. In de week van 3 augustus worden in meerdere landen flitsmarathons gehouden, vooral op wegen waar veel ongelukken gebeuren.