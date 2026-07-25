Vakantieverkeer loopt vast: uren vertraging op routes naar Zuid-Europa

De Franse Zwarte Zaterdag moet nog beginnen, maar het is nu al druk op de Europese wegen richting de vakantiebestemmingen. Dat ziet de ANWB. Het is zo druk dat reizigers richting het zuiden op de A7 vanaf Lyon meer dan twee uur vaststaan.

Op de A9 in Frankrijk richting de Spaanse grens bedraagt de vertraging momenteel een uur. In Noord-Italië, op de A22 richting het Gardameer, gaat het om anderhalf uur.

Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland is de situatie wisselend, maar in beide richtingen is het druk en loopt de vertraging op tot ongeveer een uur of, op sommige momenten, twee uur. Ook in Oostenrijk, richting Tirol, lopen auto's vast, maar daar blijft de vertraging onder het uur.

Guido zat begin deze maand vlak bij een bosbrand aan de Costa Brava en deed daar zijn verhaal tegenover Hart van Nederland. Je ziet het in de video bovenaan dit artikel.