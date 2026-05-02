Zuid-Hollands dorp wordt gierend gek van sluipverkeer door werkzaamheden A12

Verkeer

Vandaag, 21:18

Je kent misschien het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn niet. Toch wordt het druk bezocht... door heel wat automobilisten. Door werkzaamheden aan de A12 is het enorm druk in het dorp door sluipverkeer. Volgens bewoners is het net alsof het dorp veranderd is in een snelweg, zelfs in de nacht. Ook wordt er veel te hard gereden en rijdt er zwaar vrachtverkeer door het dorp. Bewoners zijn klaar met de overlast en willen dat de gemeente ingrijpt.

Het is gesprek van de dag in het dorp. Bewoner Martin maakt zich ook erg boos over het sluipverkeer. Volgens hem is er voor een dorp te veel verkeer en rijden ze te hard. Je mag er maar 30 kilometer per uur rijden, maar er wordt soms wel 80 kilometer per uur gereden. En niet alleen auto's; ook vrachtwagens rijden door het dorp.

Klagen

Martin heeft al geklaagd bij de gemeente, en volgens hem beloven ze van alles, maar maken ze het niet waar. Eigenlijk mag er in het dorp alleen maar bestemmingsverkeer komen, maar daar wordt niet naar geluisterd. Daarom wil Martin dat er verkeersregelaars komen.

Welke maatregelen Martin graag ziet om de drukte de kop in te drukken, zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

A12 en A2 hele weekend deels dicht door werkzaamheden

