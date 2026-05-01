A12 en A2 hele weekend deels dicht door werkzaamheden

Automobilisten moeten dit weekend rekening houden met omleidingen rond Utrecht en richting Den Haag. Door grootschalig onderhoud gaan belangrijke snelwegen dicht.

De A12 (Utrecht - Den Haag) is vanaf vrijdagavond dicht tussen knooppunt Oudenrijn en de aansluiting met de N11 bij Bodegraven. Op het traject wordt groot onderhoud gepleegd.

De A2 is het hele weekend dicht tussen de knooppunten Everdingen en Oudenrijn, bij Utrecht. Ook daar zijn werkzaamheden.

Veel hinder

Beide wegafsluitingen, die tot veel hinder kunnen leiden, duren tot maandag 4 mei 05.00 uur. Rijkswaterstaat roept automobilisten op de officiële omleidingsroutes te volgen.