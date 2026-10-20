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Storing bij Calandbrug voorbij

Storing bij Calandbrug voorbij

Verkeer

Vandaag, 20:46

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De storing bij de Calandbrug is verholpen, meldt Rijkswaterstaat. De voormalige spoorbrug kampte eerder sinds maandagmiddag met een storing, maar die is door beheerder ProRail dinsdagavond opgelost. Zowel het wegverkeer als de scheepvaart kan weer gebruikmaken van de brug.

Door de storing stond de klep van de brug halfopen en ging niet meer dicht. Daarom kon de brug niet gebruikt worden en moest het verkeer omrijden. Dinsdagmiddag bleek dat de storing kwam door defecte onderdelen in de motor van de brug.

Eerder deze maand was de brug ook al een paar dagen gesloten voor wegverkeer door een probleem met lasers die verkeerde metingen doorgaven.

Door ANP

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