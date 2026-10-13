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Calandbrug na storing zondag weer open

Calandbrug na storing zondag weer open

Verkeer

Vandaag, 17:11

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De Calandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug, waar de N15 over gaat, had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag is de oorzaak van de storing gevonden, meldt ProRail. De lasers die de stand van de brug bij het openen en sluiten controleren, gaven een verkeerde meting. Ze zijn vervangen.

Maandagavond was de storing al kortstondig verholpen. Maar omdat de oorzaak toen nog niet bekend was, is dinsdag de brug opengezet voor scheepsverkeer terwijl er verder onderzoek plaatsvond.

De Calandbrug is een voormalige spoorbrug en om die reden in beheer van ProRail.

Door ANP
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