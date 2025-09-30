Terug

Rotterdamse luchthaven wil streep door nachtvluchten en lawaai

Verkeer

Vandaag, 22:39

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wil de overlast voor omwonenden beperken. In de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit staat dat er minder nachtvluchten moeten komen en dat het aantal late landingen wordt teruggedrongen.

Volgens de luchthaven zijn er de afgelopen jaren veel gesprekken geweest met omwonenden en betrokken partijen. Daarbij kwam de geluidshinder steeds als groot probleem naar voren.

Niet alleen omwonenden van Rotterdam The Hague Airport hebben last van geluidsoverlast, maar ook omwonenden van Schiphol:

Een van de voorstellen is om zakelijke vluchten in de nacht niet langer toe te staan. Ook commerciële toestellen die te laat arriveren, mogen in de toekomst nog tot uiterlijk middernacht landen. Nu is dat nog tot 01.00 uur toegestaan.

Ook wil RTHA een maximum stellen aan het aantal vertrekkende vluchten in de vroege ochtend en landingen in de late avond voor commercieel vliegverkeer. Op den duur moet het verplicht worden om vertrekkende commerciële vluchten tussen 07.00 en 09.00 uur met stillere vliegtuigtypen uit te voeren.

