Doorrijden maar: A16 Rotterdam richting Breda eindelijk open

Opnieuw goed nieuws voor autorijders rond Rotterdam: nadat in december vorig jaar de A24 in gebruik is genomen, is maandagochtend de A16 richting Dordrecht en Breda geopend, inclusief de Rottemerentunnel. De bouw van het geheel heeft ruim zes jaar in beslag genomen. Weggebruikers die de andere kant op moeten overigens nog even geduld hebben.

De A16 Rotterdam is een nieuw stuk rijksweg van in totaal 11 kilometer lengte. Het sluit aan op de bestaande A16 die nu dus vanaf knooppunt Zestienhoven bij de Maasstad naar Hazeldonk bij de grens met België loopt. Het nieuwe deel valt precies tussen Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport.

Minister Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) en de directeur-generaal van Rijkswaterstaat Martin Wijnen mochten als eersten door de tunnel rijden, maar misschien nog wel leuker is dat er ook een buurvrouw was uitgenodigd. De 90-jarige Nel Oevers sloot zich bij het gezelschap aan.

Volgens Tieman gaat met de opening van de weg "een langgekoesterde wens" in de regio in vervulling. "Twee knelpunten uit de file top-10 worden hiermee aangepakt en weggebruikers gaan dit verschil straks echt merken", aldus de minister. De andere rijrichting opent later deze maand, om precies te zijn op 27 oktober om 05.00 uur.