Bewoners vrezen chaos en sluipverkeer na afsluiting Algerabrug

Uren vertraging, kilometers omrijden en lange rijen sluipverkeer. Dat is wat de inwoners van de Krimpenerwaard vrezen nu vanaf deze maandag de Algerabrug bij Krimpen aan den IJssel dicht is voor onderhoud. Het is een van de weinige levensaders het gebied in en de omleidingsroute is gigantisch. Een maand lang ellende, zo is de vrees.

Dat er gerenoveerd moet worden is geen probleem voor de inwoners. Maar dat ze naar eigen zeggen amper betrokken zijn bij de afsluiting schiet in het verkeerde keelgat. Ook omdat sommige binnenwegen dichtgaan, zoals het bruggetje bij buurtschap het Beijersche in Stolwijk.

Honderden auto's zijn een probleem

Abe Maaijen is een van die bewoners. "Die ambtenaren luisteren naar niemand. Ze zeggen dat er een klankbordgroep is geweest. Maar ik moet de eerste hier nog spreken die ze aan de lijn heeft gehad", zegt hij tegen Hart van Nederland. "Normaal is het al heel druk en nu vrezen we files, sluipverkeer en chaos. Iedereen gaat via de polderweggetjes rijden. Één auto is geen probleem, maar honderden wel."

Met een groep bewoners gaat Maaijen deze maandag driehonderd zelfgemaakte pasjes uitdelen, terwijl ze in oranje hesjes gestoken zijn. "Wij hadden een pasjessysteem voorgesteld zodat alleen de bewoners nog op de binnenwegen konden rijden, maar dat vonden ze te gevaarlijk."

In de bovenstaande video zie je hoe de pasjes eruitzien.

Rijkswaterstaat reageert

Rijkswaterstaat laat weten dat tussen 10 augustus en 4 september op werkdagen tijdelijke inrijverboden gelden in het middengebied van de Krimpenerwaard. Daarmee moet worden voorkomen dat sluipverkeer op de smalle wegen zorgt voor opstoppingen, onveilige situaties en problemen voor bewoners en hulpdiensten. In de ochtend gelden beperkingen richting Gouda en tussen 13.00 en 20.00 uur vanaf de N207 richting Krimpen.

Het inrijverbod geldt ook voor bewoners. "Er worden geen bewonerspassen, vignetten of ontheffingen verstrekt, omdat controle daarop niet uitvoerbaar en handhaafbaar is." Hulpdiensten, landbouwvoertuigen en de buurtbus zijn uitgezonderd. Uitrijden blijft mogelijk en fietsers, bromfietsers en voetgangers kunnen het gebied gewoon in en uit.