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A15 bij Papendrecht dicht door takken op de weg, auto's lopen schade op

A15 bij Papendrecht dicht door takken op de weg, auto's lopen schade op

Verkeer

Vandaag, 19:14

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De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen dicht vanwege takken die op de snelweg zijn gewaaid. Rijkswaterstaat meldt dat enkele auto's (ruit)schade hebben en met de berger mee moeten.

Het verkeer moet door de snelwegsluiting omrijden via de A16, de A59 en de A27 of andersom. Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien dat een motorrijder toch langs de takken slalomt, ondanks dat de weg dicht is.

Code geel

Volgens een correspondent ter plaatse kampen mensen op andere plekken in Papendrecht met wateroverlast. Er komen diverse meldingen binnen van stormschade.

Het KNMI heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgegeven vanwege onweersbuien met mogelijk ook harde windstoten. De waarschuwing is tot in de loop van de avond van kracht.

Door ANP

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