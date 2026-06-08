Zomer nog flink verkouden, maar eind deze week weer terrasweer

Wie hoopt op stabiel zomerweer, moet nog even geduld hebben. De komende dagen verlopen wisselvallig, met regelmatig buien en temperaturen die eerder aan het voorjaar doen denken dan aan juni. Maandagochtend is er nog ruimte voor de zon en blijft het op veel plaatsen droog. De temperatuur loopt daarbij op naar zo'n 16 graden.

In de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en trekken enkele buien over het land. Plaatselijk kan daarbij ook onweer voorkomen. Ondanks de buien wordt het met 19 tot 22 graden nog behoorlijk zacht.

Stevige buien op komst

Maandagavond verdwijnen de meeste buien naar het oosten. In de nacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en kan lokaal nog een bui vallen. De temperatuur zakt naar 9 tot 12 graden.

Dinsdag laat de zon zich geregeld zien, maar later op de dag trekken vanuit het westen stevige buien over het land. Daarbij is kans op onweer, hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur. Met maxima rond 17 graden voelt het bovendien opvallend fris aan.

Wanneer komt de zomer weer terug? Meteoroloog Stefan van der Gijze vertelt het in de bovenstaande video.

Beeld: Ton Wesselius, Roelofarendsveen