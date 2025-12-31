Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Winters weer treft treinverkeer: minder treinen door ijs op bovenleiding

Verkeer

Vandaag, 08:35

Link gekopieerd

Op meerdere plekken in Nederland rijden woensdagochtend minder treinen door ijs op de bovenleiding. Reizigers merken dat vooral in het zuiden en midden van het land, waar het treinverkeer is aangepast.

In Zuid-Limburg rijden helemaal geen treinen tussen Maastricht en Aken in Duitsland en tussen Maastricht en Luik in België. De NS laat weten dat de problemen worden veroorzaakt door ijzel en verwacht dat die in de loop van de ochtend verdwijnt.

Ook op het traject tussen Amersfoort Centraal en Barneveld Zuid is het raak. Daar zit rijp op de bovenleiding. Door de ijskristallen kunnen minder treinen veilig rijden, waardoor reizigers rekening moeten houden met vertragingen.

Gladheid op de weg

Niet alleen het spoor heeft last van het winterse weer. In vrijwel het hele land kan het woensdagochtend glad zijn. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven en waarschuwt voor verraderlijke omstandigheden op de weg en het spoor.

Reizigers wordt geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te checken en rekening te houden met extra reistijd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.