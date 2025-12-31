Winters weer treft treinverkeer: minder treinen door ijs op bovenleiding

Op meerdere plekken in Nederland rijden woensdagochtend minder treinen door ijs op de bovenleiding. Reizigers merken dat vooral in het zuiden en midden van het land, waar het treinverkeer is aangepast.

In Zuid-Limburg rijden helemaal geen treinen tussen Maastricht en Aken in Duitsland en tussen Maastricht en Luik in België. De NS laat weten dat de problemen worden veroorzaakt door ijzel en verwacht dat die in de loop van de ochtend verdwijnt.

Ook op het traject tussen Amersfoort Centraal en Barneveld Zuid is het raak. Daar zit rijp op de bovenleiding. Door de ijskristallen kunnen minder treinen veilig rijden, waardoor reizigers rekening moeten houden met vertragingen.

Gladheid op de weg

Niet alleen het spoor heeft last van het winterse weer. In vrijwel het hele land kan het woensdagochtend glad zijn. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven en waarschuwt voor verraderlijke omstandigheden op de weg en het spoor.

Reizigers wordt geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te checken en rekening te houden met extra reistijd.