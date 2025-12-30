Volg Hart van Nederland
KNMI waarschuwt voor gladde wegen, code geel in groot deel van het land

Extreem weer

Vandaag, 20:10

In het midden, oosten en zuidoosten van het land kan het dinsdagavond, in de nacht en woensdagochtend plaatselijk glad worden. Daarvoor waarschuwt het KNMI. De gladheid kan zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg.

De gladheid ontstaat door bevriezing van natte weggedeelten of door lichte regen op een bevroren ondergrond, mogelijk zeer lokaal.

Voor de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg geldt code geel. Dat duurt naar verwachting tot 10.00 uur op oudjaarsdag.

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?
