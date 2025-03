Weg A20 naar A4 dicht om kapotte glasplaten, maar automobilisten negeren rode kruisen

Op de A20 en A4 bij Rotterdam liggen maandagochtend kapotte glasplaten over de weg. Rijkswaterstaat sluit de verbindingswegen van de A20 naar de A4 richting het zuiden af om het gevaarlijke puin op te ruimen. Toch negeren enkele automobilisten de rode kruizen en rijden gewoon door.

Door de glasregen is de rijbaan onbegaanbaar. Rijkswaterstaat leidt verkeer richting het zuiden om via de A4 omhoog, waar bestuurders bij Den Hoorn (afrit 13) moeten keren.

Schoonmaakploegen zijn direct aan de slag gegaan, maar de wegen blijven naar verwachting tot 9 uur dicht.

Terwijl Rijkswaterstaat druk bezig is met opruimen, denken sommige automobilisten dat de regels niet voor hen gelden. Ze negeren de rode kruizen en rijden toch door. Rijkswaterstaat laat op X weten dat zij binnenkort een boete in de brievenbus krijgen: "Deze automobilisten vonden dat er nog niet genoeg glas op de A20 lag en gooiden hun eigen glazen ook nog even in."