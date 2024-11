ANWB: Dit is het beste moment om je auto winterklaar te maken, op deze manieren

We hebben dit jaar een lange, mooie herfst. De bossen schitteren door alle herfstkleuren en er staan zonnige dagen voor de deur. Je zou bijna vergeten dat het weer ook zo weer om kan slaan. Zo is er dit weekend ook nachtvorst op komst. Daarom waarschuwt en adviseert ANWB ook alle automobilisten: "Laat je niet verrassen door het weer en maak je voertuig op tijd winterklaar. Daar is het nu het perfecte moment voor."

Volgens de ANWB verrast het weer ons vaak en laten wij te laat onze auto winterklaar maken: "Door het mooie herfstweer reken je misschien nog niet op nachtvorst. Toch is het normaal dat het vriest in november", vertelt Heleen de Geest van ANWB Verkeerstinformatie. "Het weer kan dus zo omslaan. Wegenwacht krijgt bij nachtvorst ook vaak meldingen binnen van dichtgevroren sloten en portieren, en van kapotte accu's. Dus ik raad mensen nu zeker aan om hun auto klaar te maken voor de winter."

Antivriespakket en winterbanden

Om te helpen heeft De Geest enkele tips voor automobilisten. Misschien heb je al een uitnodiging ontvangen om je winterbanden erop te laten zetten. "Laat dit nu ook al doen. Winterbanden zijn nu al handig voor koudere nachten. Het rubber van deze banden zijn beter bestand tegen de kou en vorst", vertelt Heleen de Geest tegen Hart van Nederland.

Daarnaast is het handig om een antivriespakketje te kopen. Hier zit onder meer een spuitbus in met antivriesspray en een stift met vet waarmee je de autodeuren kan invetten. "Zo'n stift zorgt ervoor dat je portier niet dichtvriest bij nachtvorst. Zelf vind ik antivriesspray een tovermiddel, want als je deze op tijd gebruikt, hoef je aan het begin van de winter nog niet te krabben als de nachtvorst nog niet erg is. Vergeet trouwens niet om het antivriespakket uit je auto te halen. Het is namelijk niet handig als de hulpmiddelen er nog in liggen wanneer je portier dicht is gevroren."

Accu en ruiterwissers controleren

Vergeet ook niet de conditie van de auto te checken: "Als de accu bijna aan het einde is, is het belangrijk om die nu te laten controleren. Bij veel kou of warmte gaat die eerder leeg, zeker als je je auto weinig gebruikt. De Wegenwacht krijgt ook heel veel meldingen binnen van kapotte accu's als het koud weer is. Dus als je accu aan vervanging toe is, doe dit dan ook echt voor de winterperiode."

Ook is het verstandig om de ruitenwissers en het vloeistof hiervoor nu te controleren: "Het is belangrijk dat de ruitenwissers het goed doen. Kijk even of ze aan vervang toe zijn. In de winter is het nog belangrijker dat die goed functioneren", stelt Heleen. "En vervang nu ook de zomerversie van de ruitenwissersvloeistof door de winterversie. De zomerversie herken je aan de rode, roze kleur. De kleur van de winterversie is blauw. Bovendien is die antivries en dat is belangrijk, want je wil niet dat het vloeistof bevroren raakt."