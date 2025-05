Tientallen automobilisten blokkeren vluchtstrook na ongeluk: '469 euro boete'

Tientallen automobilisten krijgen een fikse boete van 469 euro op de mat. De beboete bestuurders reden woensdagavond na een ernstig ongeluk op de A1 bij De Lutte door over de vluchtstrook, richting de afrit. "Door dit gedrag werden de hulpdiensten geblokkeerd en duurde het langer voor wij ons werk konden doen en hulp konden verlenen", deelt de politie Noordoost-Twente op Instagram.

"Vandaag kregen wij een melding van een aanrijding met letsel op de A1, toen wij ter plaatse kwamen zagen wij dat er een vrachtwagen en een tweetal voertuigen bij betrokken waren", schrijft de politie. In ieder geval één van de bestuurders raakte daarbij zwaargewond en is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis afgevoerd. De vrachtwagen eindigde op zijn kant en blokkeerde een groot deel van de weg.

Voor sommige automobilisten zou het best eens kunnen baten om de theorie weer eens door te nemen. In bovenstaande video is te zien hoe je vanaf dit jaar theoretisch wordt klaargestoomd voor deelname aan het verkeer.

Waarschuwing voor automobilisten

Dat zou de automobilisten echter niet tegenhouden om hun bestemming op tijd te bereiken. "Tijdens het eerste hulpverlenen vonden tientallen bestuurders het nodig om via de vluchtstrook naar een afslag te rijden. Hierbij blokkeerden zij veelvuldig de weg voor meerdere hulpdiensten die nog onderweg waren", meldt de politie in het bericht.

Dat wordt hen zwaar aangerekend door de handhavers. "Al deze voertuigen, in totaal 28, zijn voorzien van een proces-verbaal. Deze overtreding kost maar liefst 469 euro." De politie hoopt daarmee ook andere automobilisten te ontmoedigen. "Laat dit een waarschuwing zijn voor een ieder. Door dit gedrag werden de hulpdiensten geblokkeerd en duurde het langer voor wij ons werk konden doen en hulp konden verlenen. Dit kan absoluut niet de bedoeling zijn."

Een belangrijk doel van de vluchtstrook is dus dat hulpdiensten deze kunnen gebruiken om snel ter plaatse te komen bij een medisch noodgeval of ongeluk in het verkeer, aldus de politie. Bestuurders mogen er stilstaan tijdens persoonlijke noodgevallen, zoals pech of onwelwording. Je bent als automobilist pas geoorloofd om de vluchtstrook tijdens het rijden te gebruiken als deze wordt ingezet als spitsstrook, op het matrixbord staat dan een groene pijl weergegeven.