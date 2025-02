Drukte op de wegen naar de skigebieden

Op verschillende wegen naar de skigebieden is sprake van verkeersdrukte. Zo ondervindt het vakantieverkeer flinke vertraging op de N90 tussen Albertville en Bourg-Saint-Maurice, de toegangsroute naar de Franse Alpen. Daar staat in beide richtingen file.

In het zuiden van Duitsland is er veel wintersportverkeer op de A8 en de A93, de route van München naar Kufstein, net over de Oostenrijkse grens in Tirol.

Waar de helm inmiddels een vast onderdeel van de skikleding is, blijft de rugbeschermer nog vaak achterwege. De 29-jarige Menno liep in 2023 een dwarslaesie op bij een skiongeluk en waarschuwt nu anderen, te zien in de video hierboven.

Volgens de ANWB is er nog geen sprake van topdrukte, omdat de schoolvakanties nog niet zijn begonnen en er nu "vooral mensen zonder kinderen" onderweg zijn. De komende twee zaterdagen wordt meer wintersportverkeer verwacht. Komende zaterdag krijgt de regio Noord vakantie, de zaterdag erna de regio's Midden en Zuid.

ANP