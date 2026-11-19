Een kind even op schoot nemen voor een kort stukje met de auto in plaats van in de autostoel, dat kan toch wel? Niet als je weet wat de gevolgen kunnen zijn. Een op de drie ouders denkt bovendien onterecht dat voorwaarts vervoeren van een kind jonger dan 15 maanden veilig is, zo blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL.

Iemand die helaas uit ervaring hierover kan meepraten is Eva Tuin. Zij belandde in 2013 met de auto tegen een boom, terwijl haar zoontje Roan in een kinderstoeltje achterin zat. Omdat ze in een kleine auto, Ford Ka, reed kwam zijn hoofdje heel hard tegen de voorstoel terecht.

Hij brak alle aangezichtsbotten behalve zijn kaak en neus. Roan heeft er niet aangeboren hersenletsel aan over gehouden. Al had het misschien nog erger kunnen aflopen, als het stoeltje er niet was geweest.

Niet altijd gebruiken

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat het autostoeltje niet altijd in de juiste rijrichting wordt vastgezet. Slechts 15 procent weet dat achterwaarts vervoeren tot minimaal 4 jaar het veiligst is. Veel ouders stappen binnen vier jaar over vanwege beenruimte of comfort. En 32 procent noemt een korte rit als reden om helemaal geen autostoel te gebruiken.

Het ongeluk met haar zoon, inmiddels een tiener, heeft begrijpelijkerwijs veel impact op Eva gemaakt. Daarom wil ze andere ouders waarschuwen. "Doe die winterjas uit, en zet een kind niet op schoot maar echt in de kinderstoel ook al is het maar een klein stukje", zegt Eva tegen Hart van Nederland.