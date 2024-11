Vallen en opstaan in Baarn: meerdere glijpartijen door spekglad wegdek

Het was donderdagochtend glibberen en glijden in Baarn. Door opvriezing veranderden de Eemnesserweg en de Nieuw Baarnstraat in een ware ijsbaan, precies tijdens de drukte van het schoolverkeer. Tientallen fietsers, waaronder meerdere bakfietsrijders, gingen onderuit op het spekgladde wegdek.

Bij de rotonde op de Eemnesserweg, pal voor het politiebureau, probeerde een behulpzame buurtbewoonster fietsers te waarschuwen voor de glibberige situatie. Ondanks haar inspanningen gleed de ene na de andere fietser onderuit. Later nam de politie deze taak van haar over.

Niet ver van de rotonde, op de Nassaulaan, ging het ook mis. Meerdere bakfietsrijders maakten een harde val op de stoep. Een medewerkster van een nabijgelegen winkel besloot dat het tijd was voor actie. Gewapend met een strooibak strooide ze zout over de straat om verdere ongelukken te voorkomen.

Code geel

In grote delen van het land geldt code geel vanwege gladheid door winterse buien of bevriezing. De waarschuwing van het KNMI geldt onder meer in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, waar deze is verlengd tot donderdagavond 21.00 uur. In Flevoland en Noord-Holland is de waarschuwing beperkt tot 15.00 uur.