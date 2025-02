Vaker ruzies na kleine aanrijding: 'Het loopt regelmatig uit de hand'

Kleine aanrijdingen ontaarden vaker in verhitte discussies over wie aansprakelijk is, ziet rechtsbijstandsverzekeraar DAS, meldt het AD. Bestuurders realiseren zich dat schuld bekennen hun duizenden euro's of nog meer kan kosten. Dat vertraagt de schadeafhandeling door verzekeraars.

In bovenstaande video zie je dat autoverzekeringen steeds duurder worden. H oe houd je het betaalbaar?

'Loopt regelmatig uit de hand'

Vroeger waren kleine botsingen snel afgehandeld: beide bestuurders vulden het schadeformulier in en regelden zaken netjes onderling. Maar die tijd is voorbij, ziet Rembrandt Groenewegen, senior jurist Verkeer en Letsel bij DAS. "Een aanrijding is allang geen aanrijding meer. Het loopt regelmatig uit de hand."

Afgelopen jaar behandelde DAS 7500 zaken waarbij bestuurders het oneens waren over de schuldvraag bij een aanrijding − 500 gevallen meer dan in 2023. "Bestuurders weigeren het formulier in te vullen of maken een voorbehoud. Ze zeggen dan: ik ben het niet eens met de schets."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP