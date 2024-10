Kosten autoverzekering verschillen enorm in het land, hier betaal je je blauw

Automobilisten die in een dunbevolkte gemeenten in het noorden van Nederland wonen, betalen tot wel twee keer minder voor hun autoverzekering dan bewoners van drukke stedelijke gebieden zoals Den Haag en Rotterdam. Dat blijkt uit een recent onderzoek van UnitedConsumers, waarin de gemiddelde premies van autoverzekeringen in twintig Nederlandse gemeenten werden vergeleken.

De bevolkingsdichtheid speelt een belangrijke rol bij de kosten van een autoverzekering. In gebieden met meer inwoners per vierkante kilometer ligt de premie vaak hoger. Jorg van Rijn, autoverzekeringsexpert bij UnitedConsumers, legt uit: "In drukke gebieden zijn de risico’s op schade groter, en dit zie je terug in de premie."

Hoe houd je al die immer duurder wordende verzekeringen betaalbaar?

0:40 Auto- en woonverzekering fors duurder, hoe houd je het betaalbaar?

Grote verschillen

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat autobezitters in Friesland, Groningen en Drenthe de laagste premies betalen. Dit komt niet alleen doordat deze provincies dunbevolkt zijn, maar ook omdat er minder verkeer en daarmee minder risico op schade is. Hoewel er ook in andere provincies dunbevolkte gebieden zijn, liggen deze vaak dichter bij grote steden, wat de premie opdrijft.

Den Haag komt niet voor niets als de duurste gemeente uit het onderzoek. Met bijna 7.000 inwoners per vierkante kilometer is het de dichtstbevolkte gemeente van Nederland, wat zich vertaalt naar een hogere premie voor autobezitters. Een WA-verzekering in Den Haag kost gemiddeld 48,96 euro. Ter vergelijking: in het Drentse Borger-Odoorn, waar slechts 95 mensen per vierkante kilometer wonen, ligt de premie voor dezelfde verzekering op gemiddeld 22,47 euro.

Criminaliteit en schadecijfers spelen ook een rol

Bevolkingsdichtheid is echter niet de enige factor die de hoogte van de premie beïnvloedt. Volgens Van Rijn houden verzekeraars ook rekening met andere risico’s, zoals criminaliteit in een postcodegebied. "Als in jouw wijk vaker een auto wordt gestolen, dan gaat je premie ook omhoog."

Kortom, waar je woont heeft een grote invloed op de kosten van je autoverzekering. Wie in een rustig, dunbevolkt gebied woont, profiteert van fors lagere premies, terwijl stedelijke bewoners vaak dieper in de buidel moeten tasten.