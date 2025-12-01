LEGO gevonden op de A2; drie rijstroken afgesloten

Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch waren maandagmiddag drie rijstroken afgesloten vanwege LEGO-steentjes op de weg. De eerste melding van blokken die op snelweg belandden was om 13.15 uur, om 15.00 uur waren alle rijstroken weer open.

De LEGO-stenen zaten in verhuisdozen die op de weg zijn gevallen bij de afrit Culemborg. Een speciale reinigingsmachine moest eraan te pas komen om de weg schoon te maken. Het verkeer werd omgeleid via de afrit Everdingen

Onduidelijkheid

Het is niet duidelijk hoe de verhuisdoos met LEGO op de weg is terechtgekomen. Het is in ieder geval niet door een aanrijding gebeurd. "Soms valt er nu eenmaal iets op de weg", zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.