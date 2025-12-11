ProRail: spoor niet verzakt tussen Utrecht en Amsterdam

Verkeer
Vandaag, 18:42
Het spoor tussen Utrecht en Amsterdam is niet verzakt. Dat meldt ProRail nadat kilometers spoor zijn onderzocht. Het treinverkeer wordt weer opgestart.
ProRail kreeg donderdagochtend meldingen over mogelijke spoorverzakkingen, verspreid over een 12 kilometer lang traject. De spoorbeheerder stelde daarop een van de twee spoorlijnen buiten dienst, zodat een aannemer onderzoek kon doen.
