Twee weken grote vertragingen op spoortraject Rotterdam-Den Haag

Door werk aan het spoor rijden er tussen 22 oktober en 4 november geen of minder treinen tussen Rotterdam Centraal en Den Haag Hollands Spoor (HS). Gedurende deze veertien dagen werkt ProRail aan het spoor. Er rijden geen nachttreinen en gedurende een groot deel van deze periode rijden er ook overdag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus, meldt de spoorbeheerder.

Eerder kwam NS-personeel in actie vanwege agressie in het openbaar vervoer. Dat zie je in de video bovenaan.

In het weekend van 2 en 3 november, het laatste weekend van de herfstvakantie in deze regio, is er helemaal geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam en Den Haag HS. De NS adviseert om gedurende de werkzaamheden om te reizen via Gouda. Reizigers moeten daar dan rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot 45 minuten. Er is vervangend busvervoer beschikbaar.

Reizigers tussen Rotterdam Centraal en Den Haag HS kunnen beter geen gebruik te maken van Metrolijn E, ook wel de RandstadRail genoemd, door de verwachte drukte op die lijn. Reizigers tussen Rotterdam Blaak en Schiedam kunnen gebruikmaken van de Rotterdamse metrolijnen A, B en C. Een treinkaart voor het traject is tijdens de werkzaamheden geldig in de metro.

ANP