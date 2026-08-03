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Treinverkeer rondom Utrecht Centraal weer hervat na kapotte bovenleiding

Verkeer

Vandaag, 07:37

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Het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal is maandagochtend vanaf 06.45 uur weer op gang gekomen. Door een kapotte bovenleiding reden sinds zondag aan het einde van de middag geen treinen op het traject.

De problemen ontstonden bij Gouda, waar een trein een bovenleiding kapottrok. Daardoor kwam het treinverkeer op de drukke spoorverbinding stil te liggen.

Herstel in de nacht afgerond

In de nacht van zondag op maandag is gewerkt aan het herstel. Eerst werd de defecte trein weggesleept, daarna kon de bovenleiding worden gerepareerd. De treindienst is inmiddels weer volledig hervat.

Door ANP

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